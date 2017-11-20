Суд арештував ректора Харківського університету Повітряних сил Алімпієва і призначив йому заставу

Дзержинський районний суд Харкова заарештував ректора Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Андрія Алімпієва і призначив заставу в розмірі 1,5 мільйона гривень.

Як повідомляє прес-служба судової інстанції, суд задовольнив клопотання прокуратури й заарештував підозрюваного до 17 січня 2018 року.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос 18 листопада заявив про затримання керівника Харківського національного інституту Повітряних сил і його заступника. За його словами, керівник навчального закладу підозрюється у розкраданні.

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба є вищим військовим навчальним і науковим закладом Збройних сил України. В університеті навчають майбутніх військових льотчиків, штурманів, фахівців з бойового управління авіацією, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ, інженерно-авіаційного забезпечення і наземного забезпечення польотів авіації.