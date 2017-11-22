МЗС: літаки, які затримували в аеропорту Стамбула, вже вилетіли в Україну

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що правоохоронці Туреччини завершили перевірку літаків авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) в аеропорту Стамбула на наявність вибухівки.

Як повідомляє департамент консульської служби МЗС у Twitter, літаки вже вилетіли в Україну.

За даними ЗМІ, було повідомлення про вибухівку на борту літака авіакомпанії МАУ в міжнародному аеропорту «Ататюрк» у Стамбулі, правоохоронці почали перевірку. Також з міркувань безпеки в аеропорту розпочали перевірку ще одного українського літака, який мав летіти до Києва.