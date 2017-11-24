Що привезе Порошенко із саміту «Східного партнерства» – ранковий ефір Радіо Свобода

«Чорна п’ятниця» – сезон полювання на шопоголіків; Чим Україні корисне «Східне партнерство»? «Фактор Вакарчука» в боротьбі за президентську булаву.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, піар-директор ТРЦ «Гулівер» Тетяна Атаджанова; голова правління «Центру стратегічних досліджень» Павло Жовніренко, аналітик Центру «Нова Європа» Дарія Гайдай; директор Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, політолог Віталій Бала.