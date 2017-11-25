В Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв голодоморів

В суботу, 25 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів, в результаті яких загинули мільйони людей.

Упродовж дня відбуватимуться жалобні заходи по всій території країни. Як повідомляє на своєму сайті Український інститут національної пам’яті, у Києві на території «Меморіалу жертв Голодомору» о 14:30 розпочнуться пам’ятні заходи, о 16:00 запланована загальнонаціональна хвилина мовчання.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook написав – «ніколи не забудемо страшний злочин організаторів Голодомору».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав українців запалити сьогодні свічку і вшанувати пам’ять загиблих від голоду хвилиною мовчання.

Згідно з результатами опитування, проведеного cоцгрупою «Рейтинг» у вересні цього року, 77% громадян України вважають Голодомор 1932–33 років геноцидом українського народу, не погодились з такою думкою 13% респондентів.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

День пам’яті жертв голодоморів встановлений в Україні на четверту суботу листопада.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.