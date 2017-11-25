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25 Листопад 2017, Київ 14:05
Новини | Події

МЗС: українців серед постраждалих у пожежі в готелі в Батумі немає

Громадян України немає серед загиблих і постраждалих у результаті пожежі в готелі в Батумі у Грузії.

«Консул повідомляє про відсутність українців серед загиблих і потерпілих під час пожежі в готелі в Батумі», – повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у twitter.

У Грузії внаслідок пожежі в готелі «Леогранд» у Батумі загинули 11 людей – 10 громадян Грузії і громадянин Ірану. За даними МВС Грузії, ще 21 людину госпіталізували, серед постраждалих один пожежний-рятувальник. Пожежа у багатоповерхівці, п’ятизірковому готелі «Леогранд», почалася 24 листопада. Займання, за попередніми даними, сталося на четвертому поверсі, дим вентиляційною системою швидко поширився по всій будівлі.

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