Штаб: українські військові не постраждали на Донбасі вдень 27 листопада

Упродовж дня 27 листопада підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили перемир’я у зоні конфлікту на сході України, внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав, повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Ворог продовжує порушувати перемир’я та застосовує на різних ділянках лінії зіткнення окрім піхотного озброєння й міномети… Загалом, від півночі, російсько-окупаційні війська 11 разів порушили перемир’я. У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав», – йдеться в повідомленні штабу в Facebook.

В угрупованні «ДНР» даних про обстріли на даний час не наводять. В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військовий в обстрілі. За повідомленням, внаслідок цього у передмісті Луганська поранений цивільний.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.