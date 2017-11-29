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29 Листопад 2017, Київ 17:15
Новини | Події

Князєв: за 10 місяців 2017 року сталося 133 тисячі ДТП

Сергій Князєв

В Україні за 10 місяців 2017 року сталося 133 тисячі дорожньо-транспортних пригод, повідомив керівник Національної поліції України Сергій Князєв.

«133 тисячі дорожньо-транспортних пригод ми зареєстрували за 10 місяців поточного року, що майже на 9% більше, порівняно з минулим», – сказав Князєв.

За його словами, унаслідок ДТП на місці або до прибуття в лікарню загинули 2 683 людини, ще 28 522 отримали травми.

21 листопада перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомляв, що в Україні з початку року в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3184 людини, майже 30 тисяч людей – травмовані.

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