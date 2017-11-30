Суд заборонив депутатові Бухарєву брати участь у засіданнях комісії з відбору керівництва ДБР

Окружний адміністративний суд Києва заборонив народному депутатові з фракції «Батьківщина» Верховної Ради Владиславу Бухарєву брати участь у засіданнях конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань (ДБР).

«Суд виніс ухвалу про забезпечення позову й заборонив члену конкурсної комісії із проведення конкурсу на зайняття посад у Державному бюро розслідувань Владиславу Бухареєву робити будь-які дії, пов’язані з організацією й проведенням конкурсу на посади в ДБР, а також виконувати які-небудь інші повноваження, пов'язані з участю в комісії», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Це рішення суд ухвалив у зв’язку з розглядом позову, де позивач просить суд установити відсутність повноважень Бухарева на участь у роботі й схвалені рішень комісії, оскільки в нього немає вищої юридичної освіти.

Крім того, позивач просив суд скасувати всі рішення комісії, схвалені за участі Бухарева.

Конкурсна комісія з проведення конкурсу з обрання директора ДБР рекомендувала призначити головою бюро Романа Трубу 16 листопада 2017 року. 22 листопада президент України Петро Порошенко призначив Трубу директором ДБР.

Формально, Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура, яка має забрати від Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще не існує.

Згідно із законом про ДБР, новий правоохоронний орган розслідуватиме злочини, що були скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.