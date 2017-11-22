Порошенко підписав указ про призначення Труби директором ДБР

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань, йдеться в повідомленні на сайті голови держави.

«Щиро бажаю, щоб ця реформа, яку я ініціював, дійсно мала ключовий показник – довіру людей. Щоб ті, хто скоїли злочини, були покараними. Щоб жодних політичних, економічних або інших причин порушувати або закривати справу в нас не було. І що ці справи, потрапивши до нової судової системи, приведуть злочинців до в’язниці, а чесна людина зможе точно розраховувати на те, що її права будуть захищені», – заявив Порошенко.

Конкурсна комісія з проведення конкурсу з обрання директора ДБР рекомендувала призначити головою бюро Романа Трубу 16 листопада 2017 року.

За інформацією з відкритих джерел, Роман Труба є керівником департаменту юридичної компанії «Сектор права». Раніше він очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ і був прокурором одного з районів Львівської області. Першим заступником директора ДБР запропоновано обрати Ольгу Варченко, заступником Олександра Буряка.

Формально, Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура, яка має забрати від Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще не існує.

Згідно із законом про ДБР, новий правоохоронний орган розслідуватиме злочини, що були скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.