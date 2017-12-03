Прикордонники: депортований днями Надірадзе намагався нелегально потрапити в Україну

Депортований нещодавно з України громадянин Грузії Вано Надірадзе намагався нелегально потрапити до України з території Молдови і був затриманий, повідомили в адміністрації Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні зранку на українсько-молдовському кордоні правоохоронці виявили рух невідомого, що прямував з території Молдови до нашої країни. Працівники прикордонних відомств обох держав скоординували дії з метою недопущення незаконного порушення кордону. Прикордонники відділу «Кельменці» на напрямку ймовірного руху порушника також перекрили лінію державного кордону».

Як видно з долучених фотографій, затримання здійснили працівники Прикордонної поліції Молдови.

«За декілька годин спільними зусиллями за 20 метрів від кордону був затриманий правопорушник. Ним виявився 47-річний громадянин Грузії Вано Надірадзе, який кілька днів тому був депортований правоохоронними органами України. Іноземець наразі збирався незаконно потрапити до України. За даним фактом правоохоронцями Молдови порушено кримінальну справу», – мовиться в повідомленні українських прикордонників.

За їхніми даними, наразі тривають слідчі дії, справу буде скеровано до суду.

Вано Надірадзе був одним із групи громадян Грузії з близького оточення лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі, яких попередніми днями депортували з України до Грузії. Надірадзе, зокрема, був депортований 17 листопада. Прихильники Саакашвілі і Надірадзе стверджували, що видворений був «грузинським добровольцем АТО». У «Грузинському легіоні», що об’єднує грузинських добровольців АТО, повідомили натомість, що той пробув серед них лічені дні і був вигнаний через підозри у співпраці з російськими спецслужбами і гібридними силами.