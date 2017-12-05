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05 Грудень 2017, Київ 21:56
Новини | Міжнародні

Македонія: 3 депутатів взяли під варту у справі про квітневий штурм парламенту

Штурм парламенту Македонії, 27 квітня 2017 року

Кримінальний суд у столиці Скоп’є Македонії постановив взяти під варту трьох македонських депутатів у справі про штурм будівлі парламенту у квітні. Трьох інших депутатів відправили під домашній арешт.

Усі шість парламентарів представляють опозиційну «Внутрішню македонську революційну організацію – Демократичну партію македонської національної єдності» (VMRO-DPMNE).

Минулого тижня парламент позбавив їх депутатського імунітету від кримінального переслідування. У VMRO-DPMNE назвали рішення «політичним фарсом».

27 квітня кілька сотень протестувальників штурмували будівлю парламенту. Це сталося після того, як коаліція соціал-демократів й етнічних албанських партій обрала спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері.

Тоді протестувальники напали на журналістів та депутатів, включно з опозиційним лідером Зораном Заєвим, який зараз є прем’єр-міністром. Понад 100 людей отримали травми.

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