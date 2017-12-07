Майже 4,7 мільйона гривень потрібно МВС на дослідження корупції в 2018 році – #Точно

У 2018 році на виконання бюджетної програми «Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією» Міністерство внутрішніх справ планує витратити майже 4,7 мільйона гривень. Така інформація міститься у бюджетному запиті МВС на 2018 рік, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

На таку суму буде забезпечена діяльність Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю, який був створений указом президента 1994 року.

Зокрема, значна сума грошей передбачена на зарплату співробітникам цього центру, а саме 3,6 мільйона гривень. Ще на 179,4 тисячі гривень закуплять необхідні меблі та техніку. Понад 300 тисяч гривень витратять на оплату комунальних послуг.

За планом у центрі будуть працювати 35 осіб, які протягом наступного року напишуть про корупцію 4 методичні рекомендації, 85 аналітичних матеріалів, 2 монографії чи підручника, 25 коментарів до нормативно-правових актів та 35 наукових статей.

Цього року на дослідження корупції запланувало витратити на півмільйона гривень менше, а саме 4,1 мільйона гривень. Аналогічну суму МВС витратило в 2016 році.