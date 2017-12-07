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07 Грудень 2017, Київ 14:27
Новини | Політика

Рада вирішила сьогодні працювати до схвалення держбюджету-2018

Депутат у сесійній залі Верховної Ради минулого року під час розгляду проекту держбюджету-2017, 21 грудня 2016 року

Верховна Рада проголосувала за подовження вечірнього засідання до завершення розгляду питань держбюджету на 2018 рік.

«За» проголосували 246 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Верховна Рада схвалила проект державного бюджету на 2018 рік в першому читанні 14 листопада. Доопрацьований урядом документ зареєстрований у парламенті 4 грудня. Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити проект державного бюджету на 2018 рік у другому читанні.

Згідно з пояснювальною запискою, яка оприлюднена на сайті Ради, доходи проекту держбюджету передбачені в сумі понад 913,6 мільярда гривень, видатки – на рівні понад 988,6 мільярда гривень. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету визначений у сумі понад 81,8 мільярда гривень.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року. Також у 2015 році держбюджет депутати схвалювали вночі.

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