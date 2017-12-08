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08 Грудень 2017, Київ 16:16
Новини | Події

Прокуратура: обвинувальний акт у справі про ДТП за участі Шуфрича-молодшого направлений до суду

Нестор Шуфрич-молодший під час засідання з обрання міри запобіжного заходу, 30 серпня 2017 року

Прокуратура Києва направила до Шевченківського районного суду обвинувальний акт у справі про дорожньо-транспортну пригоду за участі Нестора Шуфрича-молодшого, сина народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Нестора Шуфрича, повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Дії Шуфрича-молодшого кваліфікували за статтею про «порушення правил безпеки, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження».

Правоохоронці вважають, що 26 серпня ввечері автомобіль «Бентлі», за кермом якого перебував син депутата Нестора Шуфрича, на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого з травмами доставила в лікарню «швидка», у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи передпліччя і гомілки.

30 серпня суд обрав Шуфричу-молодшому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступив батько Шуфрича – народний депутат.

24 жовтня продовжив Шуфричу запобіжний захід на два місяці.

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