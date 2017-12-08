Словацька армія недорахувалася тисячі патронів та інших боєприпасів

Збройним силам Словацької Республіки бракує тисячі одиниць боєприпасів. Як повідомляють словацькі ЗМІ, серед боєприпасів, які не були виявлені на складах під час перевірок, «80 ручних гранат RG-F1, 11 протитанкових гранат RPG-75, 40 ручних гранат URG-86, 6 зарядів для гранатометів, понад 200 тисяч куль та інших боєприпасів».

Нестачу боєприпасів виявив, як зазначається в заяві міністерства оборони Словаччини, «надзвичайний переоблік складів з боєприпасами, який наказав провести міністр оборони Словаччини Петер Ґайдош».

Міністр наголосив, що звірка наявності боєприпасів на складах була «першою 100-відсотковою фізичною перевіркою боєприпасів в історії наших Збройних сил Словацької Республіки. Була звірена кожна одиниця боєприпасів». На його думку, «вся система погано збудована, її потрібно міняти».

За інформацією начальника Генерального штабу словацьких Збройних сил Мілана Максима за результатами перевірки стану наявності боєприпасів виявлені їх нестачі на складах у Тренчині – Кубрі, Склене, Рожняві й у Новаках. Причину слід шукати «в обліку, або ж сталися крадіжки; підвели окремі особи, частково – система», наголосив Мілан Максим.

У міністерстві оборони Словаччини вже посилили охорону складів з боєприпасами, запровадили низку інших заходів, які мають забезпечити охорону складів із боєприпасами. Як зазначив Мілан Максим, відповідальність за виявлені недоліки в обліку і збереженні боєприпасів понесе «28 осіб, але справа ще не закрита». «З них 15 професійних військових і 13 працівників», – уточнив високопосадовець.

Перший віце-президент Поліції Словацької Республіки полковник Ярослав Малик заявив, що розслідування справи триває. Зокрема, він не виключив, що до певних «помилок в обліку могло дійти ще при розділі Чехословаччини і наступному обліку цього матеріалу».