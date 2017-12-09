Активісти проводять під будинком Луценка акцію «Ковдра для генпрокурора» (трансляція)

У суботу активісти зібралися під будинком генерального прокурора України Юрія Луценка на акцію «Ковдра для генпрокурора». Близько 200 автомобілів рушили колоною від парку імені Пушкіна на Проспекті перемоги до села Стоянка під Києвом.

Організаторами акції заявлені спільнота «Автомайдан» і «Центр протидії корупції», які попередньо заявили, що автопробіг є аполітичним і проводиться виключно громадськими організаціями.

«Ми просимо всіх учасників не користуватися жодною партійною символікою. Єдина допустима на акції символіка – державний прапор України», – повідомили організатори.

Вони додали, що хочуть у Всесвітній день боротьби з корупцією 9 грудня встановити перед будинком Луценка «клановий прапор корупціонерів – картату ковдру на флагштоці».

Неподалік від будинку Юрія Луценка зранку вишикувались кілька автобусів Державної служби охорони, є велика кількість поліції. Безпосередньо перед будинком прокурора з гучномовців лунає музика.

Радіо Свобода веде трансляцію з місця події.

Приводом для проведення акції «Ковдра для генпрокурора» стала недавня заява генпрокурора України Юрія Луценка про те, що усі агенти НАБУ, які працюють під прикриттям, «є поза законом». Пізніше у Верховній Раді навіть зареєстрували законопроект, який дозволяє парламенту звільняти очільників антикорупційних органів.

Ці повідомлення викликали хвилю підтримки роботи антикорупційних органів в Україні, зокрема НАБУ і САП. Відповідні заяви озвучили МВФ, ЄС та США. Крім того, західні дипломати попередили, що США можуть зупинити допомогу уряду України в разі звільнення керівництва антикорупційних органів, що може відбутися у зв’язку з міжвідомчим конфліктом між ГПУ, НАБУ і САП.