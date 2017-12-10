Росія: звинувачення США у порушенні договору про РСМД необґрунтовані

Росія заперечує звинувачення Сполучених Штатів, що Москва порушує умови важливого договору, укладеного ще за часів «холодної війни». Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 9 грудня заявив, що «звинувачення абсолютно необґрунтовані».

Ця заява оприлюднена на наступний день після того, як Сполучені Штати заявили, що вдаються до військових та економічних заходів проти Москви у відповідь на суперечку щодо розміщення в Європі російських ракет, які, як вважає Вашингтон, порушують положення договору про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії.

Оприлюднені цього тижня зауваження Держдепартаменту свідчать про стурбованість адміністрації президента Дональда Трампа щодо суперечки навколо договору, укладеного 30 років тому.

Цей договір вважається знаковою угодою між Сполученими Штатами та Радянським Союзом, яка створила схему перевірки відповідності ядерних арсеналів сторін. Уперше Сполучені Штати офіційно звинуватили Росію в недотриманні домовленостей ще в 2014 році, хоча експерти розвідки заявили, що нова система в Росії була розроблена ще за кілька років до цього.