На окупованому півострові затриманий ще один кримський татарин – «Кримська солідарність»

Правозахисна група «Кримська солідарність» 11 грудня повідомила про затримання на окупованому Росією півострові ще одного кримського татарина, Рустема Османова.

«Активісти з’ясували, що він доправлений у РВВС міста Бахчисарай. Разом із ним його батько. Причини затримання з'ясовуються», – ідеться в повідомленні правозахисників.

За словами матері затриманого, батька вона попросила супроводжувати сина, оскільки стурбована зникненнями людей у Криму.

Після анексії Криму Росією на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.