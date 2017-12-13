НАБУ: справу про завдання 7 мільйонів гривень збитку «Павлоградському хімічному заводу» передали до суду

У Національному антикорупційному бюро заявляють про завершення розслідування справи щодо завдання семи мільйонів гривень збитку державному підприємству «Павлоградський хімічний завод».

Як повідомляє прес-служба бюро, 12 грудня обвинувальний акт разом із матеріалами провадження скерували до Рубіжанського міського суду Луганської області для розгляду по суті.

За даними слідства, упродовж 2015 року держпідприємство «Павлоградський хімічний завод» («ПХЗ»), яке займає суттєву частку на ринку виробництва вибухових речовин, з різних підстав уникало постачання своєї продукції безпосередньо кінцевим споживачам, це спонукало останніх укладати угоди із приватною компанією-посередником, яка продавала продукцію «ПХЗ».

Проте, за даними НАБУ, фактичне постачання продукції кінцевим споживачам здійснювалося «ПХЗ» напряму, без залучення ресурсів компанії-посередника.

«Внаслідок дії корупційної схеми ДП «НВО «ПХЗ» зазнало збитків в особливо великих розмірах у вигляді різниці між ціною реалізації продукції посереднику та ціною реалізації цієї ж продукції від посередника кінцевим споживачам, яка відрізнялася майже на 30%», – зазначають у бюро.

Детективи НАБУ це розслідування почали з травня 2017 року, у жовтні комерційному директору підприємства повідомлено про зміну раніше врученої підозри – за статтею зловживання владою або службовим становищем.