Комітет Ради не зміг оголосити конкурс на аудитора НАБУ через відсутність кворуму

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції не зміг ухвалити рішення щодо конкурсу на аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Комітет не підтримав пропозицію групи народних депутатів, зокрема Сергія Лещенка, Юрія Дерев’янка, Єгора Соболєва, Віктора Чумака, Борислава Берези, про розгляд в сесійній залі кандидатур, обраних на проведеному конкурсі. На думку депутатів, без завершення попереднього конкурсу не можна оголошувати новий.

Комітет спробував розпочати розгляд питання про призначення нового конкурсу, однак деякі народні депутати, протестуючи проти цього, залишили засідання комітету.

Після цього на засіданні комітету було кворуму для ухвалення подальших рішень.

У 2017 році Національне антикорупційне бюро України має проходити перший зовнішній аудит за два роки роботи. Негативний висновок цього аудиту – одна з небагатьох підстав для відставки директора бюро. До комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент України. Поки що лише Кабмін обрав аудитора НАБУ за своєю квотою – професора кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Михайла Буроменського.

У Верховній Раді було зроблено кілька невдалих спроб обрати аудитора. Голосів бракувало і для американського юриста Роберта Сторча, якого комітет пропонував ще з грудня 2016 року, і для Найджела Брауна – англійського слідчого, якого несподівано висунули фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт».

У липні у сесійній залі Верховної Ради провели рейтингове голосування щодо чотирьох кандидатів – Олександри Яновської, Карлоса Кастресана, Марти Берш і Сергія Гончаренка. Проте за жодну з кандидатур не проголосували понад 226 парламентарів, що необхідно для схвалення.