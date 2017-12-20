У чотирьох містах Росії евакуювали людей через анонімні дзвінки про мінування

У чотирьох містах Росії 20 грудня масово евакуювали людей після дзвінків про замінування. У Москві, Ставрополі, Черкеську і Петропавловську-Камчатському через анонімні повідомлення про вибухові пристрої евакуйовані навчальні заклади, лікарні і торгові центри.

За повідомленням російських ЗМІ, у Москві після дзвінків про замінування людей виводили також і з Наукової бібліотеки Московського державного університету. Також невідомі повідомили про вибухові пристрої в Держдумі Росії і будівлі факультету журналістики МДУ.

У вересні, за даними російської влади, через непідтверджені повідомлення про замінування, що охопили близько 3500 шкіл, торгових центрів, аеропортів, готелів, вокзалів та інших громадських будівель у 190 містах Росії, було евакуйовано загалом понад 2,3 мільйона людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Росії цього місяця повідомили, що більшість телефонних дзвінків про замінування надійшли з Сирії.