Конгрес США затвердив податкову реформу

Конгрес США схвалив закон про податкову реформу. Тепер його має підписати президент США Дональд Трамп. Раніше Трамп заявив, що якщо Конгрес представить йому документ на підпис до 25 грудня, то закон набере чинності вже в лютому.

Податкова реформа, схвалена Конгресом, – найбільша за останні 30 років. Вона передбачає зниження корпоративного податку на прибуток з 35 до 21%. Зниження податку для підприємців є безстроковим. Закон передбачає зниження податкового тягаря і для фізичних осіб. Однак багато послаблення для них закінчаться в 2025 році.

Критики вважають, що податкова реформа призведе до зростання державного боргу США майже до 1,5 трильйона доларів за 10 років. Однак прихильники реформи сподіваються на зростання ВВП через зниження податкового навантаження на бізнес.