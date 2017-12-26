Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі забезпечити гідні умови при обміні заручників 27 грудня. Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ.

«Я щиро вітаю той факт, що сторони домовилися про обмін утримуваними особами 27 грудня 2017 року. Це є тим важливим кроком, якого так чекали як ув’язнені, так і їх сім’ї. Даний гуманітарний жест має ще більш символічне значення в період різдвяних і новорічних свят. Я закликаю сторони забезпечити гідні умови і висловити повагу до кожної людини, яка підлягає обміну», – зазначив спецпредставник ОБСЄ.

Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що попросить уряд надати матеріальну допомогу українцям, звільненим з полону підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Днем раніше Порошенко доручив забезпечити звільнених полонених медичною та логістичною допомогою.

26 грудня ввечері представники української сторони вилетіли на Донбас напередодні обміну полоненими. Як повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, йдеться про уповноважену Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську, представників ГПУ, СБУ, Міноборони, а також експертів гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську.

Відомо, що обмін відбудеться за формулою «306 (сепаратистів – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)» о 12:00 27 грудня.

Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ заявляє, що на сьогодні в полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 170 громадян України. Представники ОРДЛО підтверджують утримання лише 97-ми.

Протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований, хоча є однією з умов Мінських угод.