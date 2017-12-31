На Львівщині перекинувся пасажирський мікроавтобус, 8 людей постраждали – поліція

Вісім людей постраждали після того, як у Львівській області перекинувся пасажирський автобус, повідомила поліція регіону.

Водія та сімох його пасажирів доставили до лікарень у Жовкві та Львові, зазначили правоохоронці.

За попередніми даними поліції, водій автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням.

21 листопада перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін заявив, що в Україні з початку року в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3 184 людини, ще майже 30 тисяч отримали травми.