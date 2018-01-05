Світ спостерігатиме за подіями в Ірані – посол США на засіданні Ради безпеки ООН

Іранський режим має знати, що світ спостерігатиме за його діями, заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі на екстреному засіданні Ради безпеки.

Вона назвала антиурядові виступи в Ірані «потужною демонстрацією хоробрих людей, які так сильно втомилися від свого деспотичного уряду, що готові ризикувати своїм життям на знак протесту».

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив на засіданні, що Сполучені Штати «зловживають платформою Ради безпеки» для втручання у внутрішні справи країни-члена ООН. «Ми шкодуємо про втрату життів у результаті не надто мирних демонстрацій, однак дозвольте Ірану вирішити свої власні проблеми», – вказав росйський представник.

Іранський посол ООН Ґлоламалі Хошру заявив, «Рада безпеки дозволила зловживати собою з боку нинішньої адміністрації США і проводить нараду з питання, що виходить за рамки її мандату».

Засідання Ради безпеки відбувається через тиждень після початку вуличних протестів в Ірані, які спричинили загибелі щонайменше 22 людей і арешт близько тисячі учасників акцій. Водночас із антиурядовими в кількох іранських містах зібралися проурядові демонстранти, це відбувається на тлі заяв влади, що заворушення припинилися.

5 січня Радіо Свобода отримало достовірні звіти з джерел в Ірані про продовження антиурядових виступів у Тегерані, Ширазі, Тебрізі та інших містах.

Нинішні антивладні виступи в Ірані – найбільші від 2009 року. Вони почалися 28 грудня під економічними гаслами, проте незабаром їх змінили політичні, спрямовані проти керівництва країни і режиму ісламської республіки. Влада звинувачує іноземні сили в підбурюванні до протестів і блокує соцмережі, щоб перешкодити поширенню інформації про акції.

Верховний комісар ООН з прав людини Зеїд Раад аль-Гуссейн 3 січня закликав Тегеран «проаналізувати хвилю протестів, які прокотилися всією країною, з великою обережністю, щоб не спричинити продовження насильства та заворушень». Він також закликав розслідувати всі смертельні випадки і серйозні травми.

Велика Британія, Німеччина, Швеція і Туреччина висловили занепокоєння через загибель людей і закликали іранську владу поважати людські права.