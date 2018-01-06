У Міноборони уточнили: за минулу добу три обстріли і один поранений

Протягом доби 5 січня гібридні спільні російсько-сепаратистські сили здійснили три обстріли позицій українських військ по всій лінії зіткнення, і всі вони були прицільні, уточнив ранкове повідомлення військових речник Міністерства оборони України з питань української антитерористичної операції проти російської гібридної агресії на частині Донбасу полковник Олександр Мотузяник.

При цьому він підтвердив, що внаслідок обстрілів був поранений один український військовий, але військовослужбовці Збройних сил України, дотримуючись домовленостей, вогню у відповідь не відкривали.

За словами речника, військовий, стан якого задовільний, був поранений біля шахти «Бутівка», що неподалік Авдіївки. Там, на донецькому напрямку, сталися два обстріли українських опорних пунктів. Третій стався на луганському напрямку біля села Луганського, що в районі Світлодарської дуги – там противник відкривав вогонь також і з міномета забороненого калібру 120 міліметрів.

У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, зі свого боку, нарахували загалом шість чи сім порушень новорічного перемир’я українськими військами.

В угрупованні «ДНР» також повідомили про загибель протягом 5 січня одного його бойовика завдяки снайперському вогню з боку Збройних сил України.

Раніше 6 січня у прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти російської гібридної агресії на частині Донбасу повідомляли про поранення одного бійця внаслідок обстрілів, але не уточнювали, де це сталося, і кількості цих обстрілів за попередній день.

В угрупованні «ДНР» заявляли про чотири порушення новорічного перемир’я українськими військами. При цьому як місця обстрілів назвали селище Зайцеве, що на півночі окупованої Горлівки, і село Ужівка біля берега Азовського моря, яке сепаратисти досі називають колишньою назвою «Ленінське».

В угрупованні «ЛНР» зробили суперечливі заяви, написавши в заголовку про три порушення українськими силовиками «режиму тиші» за минулу добу, а в тексті згадавши про два обстріли своїх позицій біля сіл Логвинове й Нижнє Лозове – обидва на окупованому боці Світлодарської дуги.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Він має на меті замінити собою оголошений було у зв’язку з початком у вересні навчального року «режим тиші», який не призвів до припинення обстрілів. Нинішнє нове перемир’я так само порушується.