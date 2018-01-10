Україна-Росія-Захід: глухі кути чи перспективи? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Як реінтегрувати жителів Донбасу, а не лише території? Чи мають спільні пріоритети Україна і Євросоюз? Чи не «з’їсть» інфляція обіцяну урядом зарплату в 10 тисяч?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: політолог Кирило Сазонов, голова ГО «Всеукраїнська організація у справах вимушених переселенців» Оксана Єрмішина; радник міністра закордонних справ України Тарас Качка, директор Інституту світової політики Євген Магда; віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, президент «Українського аналітичного центру» Олександр Охріменко.