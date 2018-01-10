Прокуратура Одещини хоче продовжити арешт підозрюваного директора табору «Вікторія»

Прокуратура Одеської області направила до Приморського райсуду клопотання щодо продовження тримання під вартою відстороненого від посади директора табору «Вікторія» Петроса Саркісяна.

«Продовження термінів арешту обумовлюється необхідністю надання часу сторонам процесу на ознайомлення із матеріалами завершеного досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей), які складають 85 томів. Після завершення процедури ознайомлення учасників з матеріалами справи прокуратура Одеської області скерує обвинувальний акт до суду для його розгляду по суті», – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті відомства.

Окрім того, за даними прокуратури, зараз триває розслідування у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. У рамках вказаного провадження слідчі повідомили про підозру колишньому заступнику Одеського міського голови та посадовцю ГУ ДСНС в Одеській області.

Також прокуратура заявила про перевірку інформації щодо службового підроблення під час будівництва і реконструкції дитячого табору та заволодіння коштами співробітників дитячого закладу.

Петрос Саркісян перебував під вартою до 15 листопада минулого року, після чого його відпустили під заставу в розмірі 128 тисяч гривень, а тоді 30 листопала апеляційний суд знову взяв його під арешт.

28 вересня 2017-го року 24-річну старшу виховательку Наталю Янчик, яка відповідала за пожежну безпеку в таборі і була заарештована в один день з директором «Вікторії» Саркісяном, звільнили з-під арешту. Янчик взяли на поруки депутати Верховної Ради Мустафа Найєм і Григорій Шверк.

У жовтні прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишньому заступникові міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько, яка на момент пожежі опікувалася гуманітарними питаннями, і керівникові Київського райвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд обрав запобіжний захід для колишньої чиновниці у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура підозрює Цвірінько у «службовій недбалості».

16 вересня 2017-го в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.