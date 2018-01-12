ГПУ підтвердила оголошення підозри депутату Одеської облради та його спільнику

У Генпрокуратурі підтвердили, що одному з депутатів Одеської обласної ради та його спільнику 12 січня оголошено підозру за пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 500 тисяч доларів США службовій особі Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляє офіційний сайт ГПУ, 4 листопада 2017 року із заявою до департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки звернулася особа, якій стало відомо про готування до надання працівнику НАБУ неправомірної вигоди за зняття арештів з рахунків підприємства в сумі 185 мільйонів гривень та уникнення конфіскації цих коштів. Бенефіціаром підприємства є депутат Одеської обласної ради, уточнюють у ГПУ.

У Національному антикорупційному бюро України раніше 12 січня повідомили, що депутат Одеської облради разом зі спільником пропонував детективу бюро неправомірну вигоду в розмірі 500 тисяч доларів США.

Попередньо дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.