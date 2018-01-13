Штаб: минулої доби на Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє військових

У штабі АТО заявляють, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів двоє українських військових поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, минулої доби зафіксовані 10 обстрілів укріплень Збройних сил України.

За даними штабу, на луганському напрямку вчора ввечері близько двох годин бойовики вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, озброєння БМП та зенітної установки по укріпленнях українських військових біля Троїцького.

Крім того, були обстріли з 82-міліметрових мінометів та піхотного озброєння позицій українських військових біля Луганського, а біля Катеринівки і Станиці Луганської бойовики порушували перемир’я зі стрілецької зброї.

На донецькому напрямку, як повідомляють у штабі, сепаратисти застосували 120-міліметрові міномети по опорних пунктах сил АТО у районі Водяного і Широкина.

В угрупованні «ДНР» звинувачують ЗСУ у 16 порушеннях режиму тиші минулої доби. Бойовики «ЛНР» заявляють про чотири порушення режиму припинення вогню 12 січня з боку українських військових.

Напередодні в ОБСЄ заявили, що ситуація в зоні бойових дій на Донбасі загострюється, спостерігачі фіксують поступове збільшення кількості обстрілів.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Проте вже того дня, 23 грудня, сторони конфлікту заявили про порушення режиму тиші.