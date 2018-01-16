Назарбаєв у Вашингтоні: Казахстан уважно стежить за відносинами Росії і США

Лідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв після зустрічі в американській столиці подякував президенту США Дональду Трампу за те, що Вашингтон підтримав територіальну цілісність його країни.

Він послався на розташування Казахстану між двома регіональними супердержавами – Росією на півночі та Китаєм на сході – і просив продовжувати підтримку США за зусилля, відомі як "C5 + 1." Започаткована попередником Трампа Бараком Обамою, ця програма спрямована на поглиблення співробітництва США з Казахстаном та чотирма іншими колишніми радянськими країнами Центральної Азії: Узбекистаном, Киргизстаном, Туркменістаном та Таджикистаном.

«Казахстан, будучи сусідом Росії, фізично, звичайно, уважно стежить за динамікою між Сполученими Штатами та Росією, яка раптом занурилася в безодню», – сказав Назарбаєв через перекладача.

Назарбаєв також повідомив, що його країна домовилася про покупку більше авіакомпаній Boeing та про збірці 900 нових General Electric локомотивів в Казахстані.

Жоден з президентів не відповідав на запитання преси.

Напередодні зустрічі Білий дім сказав, що обидва повинні були обговорити погіршення ситуації в галузі безпеки в сусідньому Афганістані, оскільки обговорення цього питання очікується цього місяця під час головування Казахстану в Раді безпеки ООН.

Казахстанське державне інформаційне агентство «Казінформ» зазначило, що Трамп і Назарбаєв також обговорять відносини з Росією та війну в Сирії, питання торгівлі.

Посол Казахстану Кайрат Умаров, який головує в Раді безпеки ООН цього місяця, 11 січня заявив, що члени Ради розглядають питання про візит до Афганістану, щоб краще зрозуміти перспективи та потреби цієї країни. Він не оприлюднив дати такої поїздки, яка, за його словами, буде першим візитом такого рівня за сім років.