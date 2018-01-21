Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на сході та півдні України

Українські синоптики попереджають про «суттєве ускладнення погодних умов» упродовж 21 – 23 січня в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.

Фахівці очікують на сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу; налипання мокрого снігу та ожеледь на дротах і деревах, ожеледицю;

посилення швидкості вітру, хуртовини, снігові замети; утворення та збільшення висоти снігового покриву до 20 – 30 сантиметрів.

Цього тижня внаслідок ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 737 населених пунктів у 10 областях. Станом на 16:00 21 січня без електрики все ще залишалися, за даними ДСНС, 226 населених пунктів.