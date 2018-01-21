Критика МВФ і Світового банку законопроекту про Антикорупційний суд суперечить висновкам Венеціанської комісії – Вашадзе

Критичні заяви Міжнародного валютного фонду та Світового банку з приводу президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд суперечать висновкам Венеціанської комісії, заявив в ефірі програми «Завтра», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «112 Україна», Георгій Вашадзе, радник глави Адміністрації президента з питань реформ, який серед інших працював над згаданим законопроектом.

«У мене складається враження, що ці документи склали місцеві офіси і хтось із впливових людей сприяв тому, щоб це було негативно. Але треба розуміти, що те, що ми сьогодні створюємо через Антикорупційний суд, є безпрецедентним у регіоні, адже повноваження вето матиме міжнародна спільнота, люди, які будуть призначатися міжнародними організаціями. Я думаю, зараз навпаки потрібно консолідуватися, якщо щось потрібно доробити, то ніхто ж не проти. Треба це довести до кінця і якомога швидше ухвалити закон», – сказав він.

Вашадзе також наголосив, що передбачається і четвертий компонент у боротьбі з корупцією – так зване «вікі-розслідування корупційних справ».

«Це дуже серйозно працює в Америці. Коли приватні детективи, громадсько активні детективи приєднуються. Не просто журналістське розслідування, а розслідування, фактично незалежне від державних структур. Цей четвертий компонент, думаю, обов’язково доведе боротьбу з корупцією в Україні до кінця», – додав Вашадзе.

У грудні 2017 року президент вніс до Верховної Ради України законопроект про Вищий антикорупційний суд. Згідно з документом, на посаду судді Вищого антикорупційного суду претендент обирається на конкурсі, ним може бути призначений громадянин України у віці не менше ніж 35 років, зі стажем роботи на посаді судді не менш ніж 5 років, з науковим ступенем у сфері права чи пропрацювавши в науковій галузі щонайменше 7 років, з адвокатським досвідом.

Проте низка антикорупційних організацій закликали президента України Петра Порошенка відкликати цей законопроект і доопрацювати його, заявляючи, що окремі положення документа не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії.

Міжнародний валютний фонд висловив зауваження щодо законопроекту. На думку МВФ, проект закону порушує зобов’язання України перед міжнародними партнерами.

У Європейському союзі підкреслили, що законопроект про антикорупційний суд суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Зауваження МВФ та Світового банку стосуються процедури відбору суддів, положень закону, спрямованих, на їхню думку, на гальмування створення Антикорупційного суду, а також щодо юрисдикції суду.

18 січня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що у президентському законопроекті про антикорупційний суд врахують рекомендації Венеціанської комісії і Міжнародного валютного фонду.