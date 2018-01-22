Сенат США досяг згоди щодо тимчасового продовження фінансування роботи федерального уряду

Сенат США 22 січня досяг згоди стосовно законопроекту про бюджет на три тижні, ухвалення якого дозволить відновити роботу федерального уряду. Як очікується, незабаром відбудеться голосування в Сенаті та в Палаті представників, що дозволить уряду відновити роботу до 8 лютого.

Це станеться завдяки тому, що лідери демократів і республіканців Чак Шумер та Мітч Макконнелл домовилися про розгляд у найближчі тижні питання про захист від депортації приблизно 800 тисяч іммігрантів, що в дитячому віці потрапили до США.

Десятки тисяч федеральних працівників перестали здійснювати операції через відсутність фінансування 22 січня, за винятком важливих послуг, таких як операції з безпеки та оборони.

Федеральний уряд припинив виконувати низку функцій в суботу через відсутність бюджету, зокрема і тому, що республіканці і демократи в Сенаті не можуть домовитися про окремі бюджетні параметри, включаючи заходи щодо імміграції.