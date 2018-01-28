Біатлон: українці здобули «золото» в мішаній естафеті чемпіонату Європи

Українські біатлоністи здобули золоту медаль у мішаній естафеті на відкритому чемпіонаті Європи з біатлону.

Останнє «золото» змагань, які завершилися 28 січня, завоювала команда у складі: Юлія Журавок, Ірина Варвинець, Артем Прима і Дмитро Підручний.

На другому місці команда Росії, третє посіли біатлоністи Норвегії.

Попередніми днями Ірина Варвинець принесла українському біатлонові ще дві медалі на цих змаганнях: 26 січня вона здобула «золото» в жіночому спринті на 7,5 кілометрів, а 27 січня – «срібло» в жіночій гонці переслідування на 10 кілометрів.

Змагання відбувалися в альпійській долині Ріднаун у Південному Тиролі на півночі Італії, відомій також як Валь-Ріданна.