Прокуратура: обвинувальні акти щодо 6 екс-депутатів Севастопольської міськради направлені до суду

Прокуратура Криму направила до суду обвинувальні акти щодо шістьох колишніх депутатів Севастопольської міської ради, повідомила прес-служба правоохоронного органу. Їх обвинувачують у державній зраді.

За даними слідства, «отримані беззаперечні докази того, що в березні 2014 року депутати Севастопольської міської ради надали допомогу й сприяли окупації Криму».

«Зокрема, вони незаконно ухвалили ряд постанов, підтримали рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації», – заявили в прокуратурі.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Імен депутатів правоохоронці не називають.

У прокуратурі Криму повідомили, що відомство надіслало до суду обвинувальні акти стосовно 18 депутатів Севастопольської міської ради.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.