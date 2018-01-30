У Казахстані планують розробити ескізи дозволеної бороди

У Казахстані планують розробити ескізи дозволеної для носіння бороди. Це відбувається в рамках ініціювання заборони «на публічну демонстрацію ознак деструктивних релігійних течій».

«Деструктивна релігійна течія» і «релігійний радикалізм» – ці нові визначення пропонують закріпити в законодавстві країни.

За словами міністра у справах релігій і громадянського суспільства Казахстану Нурлана Єрмекбаєва, під заборону може потрапити «характерна борода і вкорочені штани», цим буде займатися спеціальна експертиза.

«Якщо треба, і довжина бороди буде розписана. Йдеться не про будь-яку бороду, не йдеться про священнослужителів. Йдеться тільки про тих, по кому буде ухвалене рішення, що ці люди дотримуються деструктивних релігійних течій», – сказав Єрмекбаєв.

Ознаки «деструктивних течій» хочуть визначати за «підзаконним спільним актом між Міністерством внутрішніх справ і Комітетом нацбезпеки». Він має з’явитися після ухвалення поправок до закону «Про релігійну діяльність і релігійні об'єднання».

За словами міністра, в громадських місцях буде заборонено носити одяг, що перешкоджає розпізнаванню особи. Цей пункт планують внести в кодекс про адміністративні правопорушення.

Які саме напрямки віднесуть до «деструктивних», поки що неясно. Законопроект визначає деструктивні релігійні течії як «сукупність релігійних поглядів, ідей, навчань, що становлять загрозу охоронюваним правам і свободам людини, спрямованих на ослаблення і (або) руйнування моральних підвалин, духовних і культурних цінностей».