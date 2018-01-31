Суд переніс розгляд справи Януковича через неявку адвокатів

Оболонський районний суд Києва переніс на 7 лютого розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, обвинувачуваного в державній зраді.

Це рішення суд ухвалив у зв’язку з неявкою всіх його адвокатів

На судове засідання не з’явився жоден з чотирьох адвокатів Януковича – суд отримав інформацію про перебування у відрядженні трьох адвокатів і перебування ще одного на лікарняному.

«Суд вважає, що поведінка захисту спрямовані на порушення розумних строків розгляду кримінального провадження. Враховуючи, що на попередніх засіданнях суд наголошував на необхідності планувати відрядження поміж засідань, які заздалегідь призначені і про які заздалегідь відомо», – оголосив головуючий суддя.

Сторона обвинувачення заявила про зрив судового засідання, який, на думку прокуратуру, спрямований на непритягнення до кримінальної відповідальності Януковича.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.