Катар планує розширити американську базу в країні

Катар заявляє, що розширить велику військову базу, яку використовують американські військові. Під час візиту до Сполучених Штатів 31 січня міністр оборони Катару Халід бін Мухаммад аль-Аттія заявив, що розширення військово-повітряної бази «Аль-Удейд» здійснять таким чином, щоб зробити її «більш комфортною» для членів сімей американських військових.

За його словами, оновлення включатимуть, зокрема, розважальні центри та збільшення кількості місць проживання.

Катар прагне розвивати тісніші зв'язки в галузі безпеки зі Сполученими Штатами у зв’язку зі складними дипломатичними відносинами із союзом арабських держав під проводом Саудівської Аравії, який також є союзником Вашингтона.

Очолювана Саудівською Аравією коаліція, зі свого боку, закликає США допомагати ізолювати Катар, який арабські суніти звинувачують у фінансуванні регіонального екстремізму та в тісних зв'язках із шиїтським Іраном.

Катар заперечує звинувачення й заявляє, що інші арабські країни намагаються дестабілізувати катарський уряд.

Військово-повітряну базу «Аль-Удейд» у Катарі використовують США для своїх операцій у Сирії, Іраці й Афганістані. На ній, крім літаків та іншої техніки, розміщені близько 10 тисяч американських військовослужбовців.