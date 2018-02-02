Порошенко підписав закон про аудит фінансової звітності – АП

Президент України Петро Порошенко підписав закон про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

В АП зазначили, що закон визначає «правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні, врегульовує відносини, що виникають при її здійсненні, та приводить норми національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського союзу».

Документ пропонує створити Орган суспільного нагляду, який складатиметься з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості. Згідно з повідомленням, цей орган має здійснювати контроль за якістю аудиторських послуг, що надаються підприємствам, «які становлять суспільний інтерес».

«Будуть підвищені вимоги до аудиторів, що надаватимуть послуги підприємствам, які становлять суспільний інтерес, з метою позабюджетного фінансування діяльності із забезпечення якості аудиторських послуг запроваджуватиметься механізм фінансування діяльності Органу суспільного нагляду та Аудиторської палати України, який передбачає сплату фіксованого внеску та змінної складової за договорами обов’язкового аудиту», – заявили в Адміністрації президента.

Також закон запроваджує новий порядок атестації аудиторів і механізм страхування їх професійної відповідальності перед третіми особами.

Крім того, документ пропонує створити Аудиторську палату України, яка забезпечуватиме «реалізацію функцій з регулювання професійної діяльності аудиторів».

Ще одне положення закону – скорочення кількості реєстрів аудиторської діяльності із п’яти до одного.

Документ набирає чинності з 1 січня 2018 року і вводиться в дію з 1 жовтня 2018 року. При цьому положення, що стосуються змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, набудуть чинності 1 січня 2019 року.

Проект закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність Верховна Рада схвалила в цілому 21 грудня 2017 року.

16 січня представництво ЄС в Україні заявило, що європейські держави сподіваються на впровадження закону «найближчим часом». У посольстві тоді зазначили, що впровадження європейських та міжнародних стандартів у сфері аудиту та нагляду за аудиторською професією є частиною зобов’язань України в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.