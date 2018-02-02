Екс-заступник голови правління «Нафтогазу» Корнійчук прийшов у ГПУ – Сарган

Колишній заступник голови правління «Нафтогазу України» Євген Корнійчук прибув до Генеральної прокуратури для надання свідчень, повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган.

2 лютого генпрокурор Юрій Луценко повідомив про оголошення Корнійчук в розшук у справі про так звані «вишки Бойка».

«Сьогодні повідомлено про підозру й оголошено в розшук заступника голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Корнійчука», – сказав Луценко. За його словами, Корнійчук переховується від слідства на території України. Генпрокурор запропонував йому «добровільно прийти до Генеральної прокуратури України».

Корнійчук обіймав посаду голови правління НАК «Нафтогаз України» з березня 2010 року до червня 2013-го.

Прокуратура розслідує справу щодо багатомільйонної корупційної оборудки із закупівлі бурових веж за завищеною ціною, яка відома під назвою «вишки Бойка». Фігурантами цієї справи, серед інших, є колишні заступники голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергій і Олександр Кацуби.

Перша бурова вежа для видобутку нафти й газу з шельфу Чорного моря була закуплена «Чорноморнафтогазом» у 2011 році. Журналісти ТВі і «Дзеркала тижня» довели, що закупівля відбувалась із майже подвійною переплатою – у виробника вона коштувала 250 мільйонів доларів, тоді як Україна придбала її у підставної офшорної компанії за 400 мільйонів доларів.

Тоді «Нафтогазом» керував Євген Бакулін, а куратором закупівлі бурових веж були два брати – заступник Бакуліна Сергій Кацуба, і член правління «Чорноморнафтогазу» Олександр Кацуба.

2 лютого 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ не має доказів причетності лідера парламентської фракції «Опозиційний блок» Юрія Бойка до корупційних схем, пов'язаних із закупівлею двох бурових вишок для «Чорноморнафтогазу».

Упродовж президентства Віктора Януковича Юрій Бойко очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості, потім був призначений віце-прем’єром із питань енергетики.