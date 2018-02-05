Суд заарештував підозрюваного у вбивстві військовослужбовця в Києві

Дніпровський районний суд Києва заарештував на два місяці 31-річного громадянина Азербайджану, який підозрюється у вбивстві військовослужбовця в Києві 1 лютого, повідомила прокуратура Києва у Facebook. Згідно з рішенням суду, підозрюваний не має права внести заставу.

За даними слідства, під час конфлікту, який виник в одному із столичних ресторанів між двома групами відпочивальників, «підозрюваний вихопив ніж та наніс 21-річному військовослужбовцю, який перебував там у позаслужбовий час, смертельне поранення в шию».

3 лютого підозрюваного затримали в Запоріжжі, заявили в прокуратурі.

1 лютого в Збройних силах України повідомили, що загиблий був контрактником однієї з військових частин повітряного командування «Центр», дислокованої в Київському гарнізоні.