Нафта дешевшає далі: менш як 64 долари за барель Brent

Ціна нафти марки Brent упала нижче 64 доларів за барель на торгах 9 лютого. На попередній торговій сесії ціна сировини пройшла униз позначку 65 доларів. У цілому ж втрати «чорного золота» від встановлених 25 січня пікових значень понад 70 доларів склали майже 9%.

Це сталося після публікації урядом США даних, що добовий обсяг видобутку в Сполучених Штатах сягнув рекордного рівня 10,25 мільйона барелей.

Енергетична інформаційна адміністрація (ЕІА – незалежна агенція в складі міністерства енергетики США) прогнозує, що видобуток сягне рівня 11 мільйонів барелей на день у листопаді 2018 року. У попередніх прогнозах ішлося, що цей рівень буде досягнутий на рік пізніше.

Деякі аналітики припускають, що добовий видобуток на рівні 11 мільйонів барелей стане реальністю ще раніше, наприкінці літа.

Котирування нафти впливають на економіку країн, значною мірою залежних від цієї сировини, зокрема, Росії. З рівня понад 100 доларів за барель ціна нафти впала у 2014 році, відтоді цей показник переважно перебував у діапазоні від 40 до 70 доларів.