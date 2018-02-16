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16 Лютий 2018, Київ 23:20
Новини | Події

Олімпіада: 17 лютого збірна України змагатиметься у чотирьох дисциплінах

Українська збірна під час церемонії відкриття Олімпіади в Пхьончхані, 9 лютого 2018 року

На Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані 17 лютого українська збірна змагатиметься у чотирьох дисциплінах – біатлоні, лижному спорті, фристайлі та гірськолижному спорті, які переносили кілька разів через сильний вітер.

О 4:00 у гірськолижному спорті змагатиметься Ольга Книш. Дисципліна «супергігант». Змагання можна подивитися в записі на UA:Перший о 7:20

Марина Анцибор та Тетяна Антипенко стартують у лижній естафеті об 11:30.

Олександр Абраменко боротиметься за вихід з кваліфікації у фристайлі (акробатика) о 13:00.

Жіночий мас-старт розпочнеться о 13:15. Змагатимуться Віта та Валя Семеренко.

Українська збірна, яка представлена 33 спортсменами в дев’ятьох видах спорту.

Церемонія відкриття Олімпіади відбулася 9 лютого. Змагання триватимуть до 25 лютого.

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