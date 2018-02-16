Олімпіада: 17 лютого збірна України змагатиметься у чотирьох дисциплінах

На Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані 17 лютого українська збірна змагатиметься у чотирьох дисциплінах – біатлоні, лижному спорті, фристайлі та гірськолижному спорті, які переносили кілька разів через сильний вітер.

О 4:00 у гірськолижному спорті змагатиметься Ольга Книш. Дисципліна «супергігант». Змагання можна подивитися в записі на UA:Перший о 7:20

Марина Анцибор та Тетяна Антипенко стартують у лижній естафеті об 11:30.

Олександр Абраменко боротиметься за вихід з кваліфікації у фристайлі (акробатика) о 13:00.

Жіночий мас-старт розпочнеться о 13:15. Змагатимуться Віта та Валя Семеренко.

Українська збірна, яка представлена 33 спортсменами в дев’ятьох видах спорту.

Церемонія відкриття Олімпіади відбулася 9 лютого. Змагання триватимуть до 25 лютого.

За новинами з Пхьончхану та Щоденниками Олімпіади стежте на сайті та сторінках Радіо Свобода у соцмережах.