Почалося засідання з обрання запобіжного заходу чоловіку, який розтрощив автівки біля суду у Києві

Солом’янський районний суд Києва 17 лютого проводить засідання з обрання запобіжного заходу одеситу Анатолію Мазуру, який розтрощив сокирою авто біля цього суду 16 лютого.

Адвокат подав клопотання про відвід суду з розгляду запобіжного заходу, оскільки, на думку, захисника, розглядати справу не можуть в суді, автомобілі співробітників якого були пошкоджені. Прокурор у справі заявив, що не вважає цю обставину перешкодою для винесення неупередженого рішення.

Раніше сьогодні адвокат затриманого Дмитро Бойко повідомив про вручення його підзахисному підозри за статтею про вчинення правопорушення відповідно до ч. 4. статті 296 Кримінального кодексу України про хуліганство.

Поліція 16 лютого повідомила про затримання 35-річного Анатолія Мазура, що розбив сокирою 13 автомобілів біля Солом’янського суду в Києві, який розглядав днями справу міського голови Одеси Геннадія Труханова.