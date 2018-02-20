Від початку бойових дій на Донбасі українські спецслужби затримали 11 росіян – Матіос

За чотири роки бойових дій на Донбасі військові спецслужби затримали 11 громадян Росії, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Військовими спецслужбами було затримано за різних обставин 11 громадян Російської Федерації, їх встановлено, з них три кадрових військовослужбовці. Щодо всіх обвинувальні акти скеровано до суду», – повідомив Матіос.

За його словами, контингент російських військових на Донбасі у різні періоди від початку бойових дій становив від 3 до 16 тисяч людей. Водночас «невелику» кількість затриманих спецслужбами росіян Матіос пояснив тим, що Україна не веде наступальну війну.

19 лютого президент України Петро Порошенко доручив підготувати позов до Міжнародного суду ООН проти Росії щодо воєнних злочинів.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».