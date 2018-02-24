Десятки людей загинули в Афганістані через напади «ІД» і «Талібану»

Влада Афганістану повідомляє про загибель десятків людей 24 лютого в Афганістані внаслідок нападів, відповідальність за які взяли на себе угруповання «Ісламська держава» і «Талібан».

Зокрема, внаслідок нападу в дипломатичному районі Кабула, який здійснив смертник, загинули щонайменше двоє охоронців і ще семеро поранені. Вибух стався неподалік штаб-квартири НАТО і недалеко від посольства США. Поруч також розташована будівля розвідувальної служби Афганістану.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава», яке взяло відповідальність за напад, заявило, що смертник, на якому був пояс із вибухівкою, мав за ціль ворота штаб-квартири розвідки Афганістану.

Тим часом, в іншому нападі, відповідальність за який взяв «Талібан», на заході Афганістану загинули щонайменше 18 солдатів, повідомляє Міністерство оборони країни.

А внаслідок кількох нападів у провінції Гельманд на півдні країни, загинули п’ятеро людей, близько 30 поранені.

В останні місяці бойовики, зокрема з «Талібану» й «Ісламської держави», посилили напади на сили безпеки Афганістану.

За даними ООН, афганська армія зазнала «шокуючих» втрат, відколи міжнародні сили завершили операцію в країні наприкінці 2014 року. Водночас точні дані не оприлюднюються.