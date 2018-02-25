Українські позиції на Донбасі обстріляли 4 рази за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про 4 обстріли за добу українських позицій на Луганському напрямку. Зокрема, йдеться про інциденти поблизу населених пунктів Підлісне, Кримське,Лобачеве та Станиці Луганської. За даними штабу, ніхто з українських військових за добу не постраждав.

У свою чергу, представники угруповання «ДНР» заявляють про 10 обстрілів їхніх позицій з боку українських військових, а в угрупованні «ЛНР» – про один – поблизу селище Калинівка. Дані щодо постраждалих в обох зведеннях не наводяться.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують одна одну в провокаціях.