Північна Корея назвала «актом війни» нові санкції з боку США – ЗМІ

Північна Корея засудила останні санкції США, спрямовані на її режим, звинувачуючи Вашингтон в тому, що той намагається їй перешкодити поліпшувати зв'язки із Південною Кореєю під час зимових Олімпійських ігор.

Відповідну заяву оприлюднила державна «Північнокорейська інформаційна агенція» 25 лютого після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про нові заходи, які, на його думку, спрямовані на скорочення Пхеньяном своїх ядерної та військової програм.

«Два Кореї співпрацювали разом, і Олімпіада успішно відбулася», – цитує агенція Міністерство закордонних справ КНДР.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що блокада буде розглядатися як «акт війни», повідомляє «Північнокорейська інформаційна агенція».

Нові санкції США спрямовані на кілька десятків судноплавних компаній, суден та фірм, пов'язаних із Північною Кореєю. Президент Дональд Трамп раніше заявив, що це – «найбільший в історії» пакет санкцій проти Пхеньяна.

У 2017 році КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також випробувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти. У зв’язку з цим Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї, зокрема, 22 грудня 2017 року організація одностайно схвалила запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство.