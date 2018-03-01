Європейський банк готовий надати до 100 мільйонів євро на оновлення приміських поїздів – УЗ

Європейський інвестиційний банк, за попередніми даними, готовий надати до 100 мільйонів євро на оновлення приміського рухомого складу «Укрзалізниці», повідомила прес-служба української корпорації.

За словами в.о. голови «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, ЄІБ презентуватиме органам місцевої влади в різних регіонах кілька форм можливого співробітництва щодо оновлення поїздів для приміського руху.

Він зазначив, що ці варіанти передбачають можливість оновити загалом до 70% усіх поїздів, що забезпечують приміські залізничні перевезення в окремому регіоні.

Згідно з даними на сайті «Укрзалізниці» на 21 лютого, в експлуатації компанії є 1053 секції електропоїздів або 260 складів. За межами нормативного терміну служби, встановленого виробниками – 1022 секцій електропоїздів (73,5%). Зношеність парку електропоїздів становить 86,7%.